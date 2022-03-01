Правительство выделит 1 трлн рублей на покупку акций российских компаний Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому Правительство выделит 1 трлн рублей из фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций российских компаний в условиях санкций.

Сообщается, что в рамках выполнения данного распоряжения Минфин вправе привлекать государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ".

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Мишустин сообщил, что возглавит штаб по противодействию санкциям. Глава правительства отметил нарастающее санкционное давление США и Евросоюза, которые перешли к более широким ограничениям, напрямую затрагивающим интересы российских граждан.

Также он сообщил, что указ президента РФ Владимира Путина о спецмерах в ответ на западные санкции учитывает ограничение выхода иностранных инвесторов из активов. Указ российского лидера поспособствует стабилизации рынка, а также поддержит курс рубля, уверен премьер.