Мишустин заявил, что возглавит оперативный штаб по противодействию России санкциям Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин возглавит штаб по противодействию санкциям. Об этом он объявил во вторник, 1 марта 2022 года на совещании по повышению устойчивости развития российской экономики.

Глава правительства отметил нарастающее санкционное давление США и Евросоюза, которые перешли к более широким ограничениям, напрямую затрагивающим интересы российских граждан

Сообщается, что заместителями главы оперштаба станут первый вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин. Соответствующее постановление уже подписано.

Золотовалютные резервы заблокированы, банки от системы международных переводов SWIFT отключены, европейское небо для российских авиакомпаний закрыто - всех санкций, которыми западные страны уже несколько дней бомбардируют Россию, и не перечислить.

Чем мы на это ответим? Пожалуй, это один из главных вопросов, которые интересовали многих в последние дни. Ответ можно найти здесь.