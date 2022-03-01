Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном процесс выполнения договоренностей в формате ОПЕК+, а также ситуацию на Украине, сообщили в Кремле.

При этом наследный принц Абу-Даби констатировал право России на обеспечение национальной безопасности.

"Рассмотрели также ситуацию с Украиной. Владимир Путин подробно рассказал о причинах, целях и задачах российской специальной военной операции, направленной на защиту Донбасса. В свою очередь, Мухаммед Аль Нахайян констатировал право России на обеспечение нацбезопасности", - указывается в сообщении.

Также Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян продемонстрировали обоюдный настрой на развитие двусторонних отношений стратегического партнерства и в будущем.

Напомним, Россия запустила военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин подчеркивал, что ее цель – "защита населения, которое на протяжении восьми лет терпит издевательство и геноцид со стороны киевского режима".