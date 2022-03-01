В Райффайзенбанке опровергли слухи о возможном уходе из России, фото: Райффайзенбанк

Представители Райффайзенбанка (Raiffeisen Bank International) опровергли слухи о возможном уходе из России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Ранее информагентство Reuters сообщало, что австрийский банк Raiffeisen Bank International якобы изучает возможность прекращения своей деятельности на территории России из-за ситуации на Украине.

Издание отмечало, что если это случится, то Райффайзенбанк будет первым банком Европы, покинувшем РФ после начала военной спецоперации на Украине. Как уточнял источник агентства, решение организации уйти из России "не является неизбежным", но есть вероятность, что оно будет принято.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".