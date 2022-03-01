Премьер Франции сообщил, что четвертый пакет санкций Евросоюза коснется Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Четвертый пакет санкций Европейского союза коснется Белоруссии. Такое заявление во вторник, 1 марта, сделал премьер-министр Франции Жан Кастекс, выступая в Национальном собрании республики.

«Уже подготовлены три пакета санкций против России. Четвертый пакет затронет Белоруссию», - заявил глава французского правительства.

Напомним, в пятницу, 25 февраля, из-за объявления Москвой специальной военной операции на Украине Европейский союз вслед за Великобританией и США ввел в действие второй пакет санкций, приостановив также действие соглашения об упрощении визового режима. Кроме того, были приняты персональные санкционные меры, под которые попали президент России Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров и российский премьер-министр Михаил Мишустин, позже было принято решение о расширении списка персональных санкций. Кроме того, было закрыто воздушное пространство для российских авиакомпаний.