ЕС ввел санкции против пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Дмитрий Песков оказался в санкционном списке ЕС. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЕС ввел санкции в отношении пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова. Об этом стало известно в понедельник 28 февраля.

Кроме Пескова, в список попали еще 25 человек. В частнсти, это бизнесмены Алишер Усманов, Петр Авен, Михаил Фридман, Александр Пономаренко, Геннадий Тимченко, Алексей Мордашов.

В санкционном списке оказались первый заместитель командующего Черноморским флотом Сергей Пинчук, два замкома Южным военным округом – Алексей Авдеев и Рустам Мурадов, командующий восьмой общевойсковой армией Южного военного округа Андрей Сычевой.

Санкции ЕС будут введены против российских журналистов Тиграна Кеосаяна, Ольги Скабеевой, Модеста Колерова, Романа Бабаяна, Захара Прилепина, Антона Красовского, Аркадия Мамонтова. Также под санкции попали глава Роснефти Игорь Сечин, глава Транснефти Николай Токарев, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, глава российского Минстроя Ирек Файзулин, руководитель Минтранса Виталий Савельев, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава Промсвязьбанка Петр Фрадков.

Есть в списке один представитель культуры – виолончелист Сергей Ролдугин.

Ранее сообщалось, что Швейцария не пустит в страну пятерых крупных российских бизнесменов. Такое решение было принято на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В понедельник 28 февраля об этом сообщила министр юстиции и полиции Швейцарии Карина Келлер-Суттер.

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