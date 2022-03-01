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Политика1 марта 2022 15:56

Канцлер Австрии Нехаммер попросил вызвать посла России в МИД

Причиной решения стала ситуация на Украине
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Канцлер Австрии Карл Нехаммер

Канцлер Австрии Карл Нехаммер

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что поручил руководителю МИД страны Александеру Шалленбергу вызвать посла России из-за ситуации на Украине.

"По той причине, что ситуация драматически обостряется и нет международно защищенных коридоров для беженцев и поставок помощи, я по договоренности с вице-канцлером, во-первых, попросил руководителя МИД вызвать посла России", - рассказал Нехаммер в ходе пресс-конференции.

"Это одно из наиболее жестких дипломатических средств, которые у нас, нейтрального государства, имеются в распоряжении", - подчеркнул он.

Напомним, посол РФ был вызван в австрийский МИД уже в третий раз.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о старте военной спецоперации на Украине, что стало ответом на обращение глав республик Донбасса о помощи. При этом российский глава отметил, что в планы Москвы не входит захват территорий Украины, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как сообщали в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по населенным пунктам, а выводят из строя только объекты военной инфраструктуры, поэтому для мирных жителей никаких угроз нет.