Собянин заявил, что попытки организовать уличные беспорядки в Москве будут пресекаться Фото: Иван МАКЕЕВ

На фоне ситуации вокруг Украины мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что будет сделано все необходимое для нормального функционирования города, отметив, что все попытки организовать беспорядки будут пресекать.

«Все попытки организовать уличные беспорядки будут последовательно пресекаться. Нам не страшны внешние враги, когда мы едины и сплочены. Нас пытаются расколоть, противопоставить, раскачать, перессорить. Ничего не выйдет», - написал московский градоначальник в своем блоге во вторник, 1 марта.

Собянин также заявил, что все городские программы в Москве будут реализованы, развитие города будет продолжено. «Москва много раз в своей истории переживала сложные времена и всегда побеждала. Так будет и в этот раз», - отметил он.

Напомним, в минувший четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором он сообщил о том, что в ответ на обращение руководителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) принял решение о проведении специальной военной операции на Украине.