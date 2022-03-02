American Express объявил о прекращении сотрудничества с попавшими под санкции российскими банками

American Express объявил о прекращении сотрудничества с рядом российских банков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская финансовая компания American Express сообщила о прекращении сотрудничества с банками России, попавшими под санкции.

- С самого начала этого кризиса мы действовали в соответствии с американскими и международными санкциям, что привело к прекращению отношений с банками-партнерами в России, которые попали под влияние (санкции), — говорится в заявлении компании.

Также уточняется, что организация намерена соблюдать все законы, которые будут приняты в будущем.

Ранее сообщалось, что из-за признания Путиным независимости ЛНР и ДНР, а также решения начать спецоперацию, Европейский союз выступил с осуждением. Теперь ЕС грозит отключение семи российских банков от международной межбанковской платёжной системы SWIFT. Как передает Bloomberg, в рамках санкций рассматриваются ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. По данным источников агентства, окончательный список банков на отключение от системы должен быть согласован с «другими юрисдикциями», в том числе с США. Отмечается, что список еще может быть изменен, поскольку на данный момент продолжаются консультации.