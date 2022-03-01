Евросоюз планирует отключить семь российских банков от системы SWIFT Фото: REUTERS

Европейский союз обсуждает отключение семи российских банков от международной межбанковской платёжной системы SWIFT.

Как передает Bloomberg, в рамках санкций рассматриваются ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Уточняется, что Сбербанк и Газпромбанк в данный список пока не водят.

По данным источников агентства, окончательный список банков на отключение от системы должен быть согласован с «другими юрисдикциями», в том числе с США. Отмечается, что список еще может быть изменен, поскольку на данный момент продолжаются консультации.

Напомним, в минувшие воскресенье, 27 февраля, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран - членов объединения согласовали отключение нескольких российских банков от системы SWIFT. Как писал сайт kp.ru, позже Белый дом заявил, что список для отключения от SWIFT еще прорабатывается, но отметили, что первыми рассматриваются уже попавшие под санкции банки.