МИД Казахстана вызвало посла Британии из-за угрозы санкций против республики

Казахстан ждет разъяснений касательно призыва санкций против республики Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел (МИД) Казахстана вызвало посла Великобритании в Нур-Султане Кэти Лич. Об этом сообщает РИА Новости.

В казахстанском внешнеполитическом ведомстве объяснили, что это связано с заявлением британского парламентария Маргарет Ходж, которая призвала власти Великобритании ввести санкции против Казахстана из-за военной спецоперации России на Украине.

"Посол Великобритании в Казахстане приглашена в МИД для того, чтобы они дали разъяснение, с чем это связано", - уточнил первый заместитель внешнеполитического ведомства республики Шахрат Нурышев.

Стоит отметить, что это было не первое высказывание Ходж, направленное против Казахстана и его политических деятелей. Так, в начале февраля на парламентских слушаниях Маргарет Ходж назвала активы семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева "грязными деньгами" и предложила заморозить эти активы в Великобритании.