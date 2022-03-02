Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика2 марта 2022 7:00

МИД Казахстана вызвало посла Британии из-за угрозы санкций против республики

Так дипломаты отреагировали на призыв британского парламентария Маргарет Ходж о мерах против государства
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Казахстан ждет разъяснений касательно призыва санкций против республики

Казахстан ждет разъяснений касательно призыва санкций против республики

Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел (МИД) Казахстана вызвало посла Великобритании в Нур-Султане Кэти Лич. Об этом сообщает РИА Новости.

В казахстанском внешнеполитическом ведомстве объяснили, что это связано с заявлением британского парламентария Маргарет Ходж, которая призвала власти Великобритании ввести санкции против Казахстана из-за военной спецоперации России на Украине.

"Посол Великобритании в Казахстане приглашена в МИД для того, чтобы они дали разъяснение, с чем это связано", - уточнил первый заместитель внешнеполитического ведомства республики Шахрат Нурышев.

Стоит отметить, что это было не первое высказывание Ходж, направленное против Казахстана и его политических деятелей. Так, в начале февраля на парламентских слушаниях Маргарет Ходж назвала активы семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева "грязными деньгами" и предложила заморозить эти активы в Великобритании.