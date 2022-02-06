В Лондоне облизнулись на состояние Назарбаевых

В парламенте Великобритании прошли слушания о миллиардах семьи Нурсултана Назарбаева. Фото: REUTERS

В парламенте Великобритании прошли слушания, темой которых стала коррупция в Казахстане и состояние семьи Нурсултана Назарбаева, легализованное в королевстве. Член парламента Маргарет Ходж назвала активы Назарбаевых "грязными деньгами" и предложила...нет, не вернуть деньги Казахстану, а заморозить все активы.

- Назарбаев тайно контролирует четыре благотворительных фонда с активами на сумму не менее 7,8 миллиарда долларов, вложенных во все, от отелей до банков, - заявила госпожа депутат. - Недавний отчет Chatham House показывает, что казахская элита владеет более чем полумиллиардом фунтов недвижимости в Великобритании. Около 330 миллионов фунтов стерлингов из них принадлежат большой семье Назарбаева, включая парк Саннингхилл, предположительно купленный зятем Назарбаева за 15 миллионов фунтов стерлингов

Чего могут коснуться британские санкции, если предложение Маргарет Ходж будет реализовано? В первую очередь, речь идет о старшей дочери Нурсултана Дариге Назарбаевой.

- Есть Дарига Назарбаева и ее, по слухам, муж Кайрат Шарипбаев. Дарига - старшая дочь Назарбаева. Ее империя, оцененная Forbes в 595 миллионов долларов, скрыта в невероятно сложной системе оффшорных компаний, фондов и трастов, - зачитала Маргарет с трибуны парламента, насчитавшая у старшей дочери Назарбаева не менее трех объектов недвижимости, и перешла после этого к не имеющим доказательств свидетельствам. – Шарипбаев, вероятно, является одним из бенефициаров мошенничества на сумму 334 миллиона долларов в казахстанском банке Bank RBK.

Бывший спикер верхней палаты Казахстана Дарига Назарбаева с председателем Комитета Всекитайского собрания Ли Чжаньшу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По данным британцев, явно не бедствует и сын Дариги Назарбаевой Нурали Алиев, который купил дом на Бишопс-авеню в Лондоне за почти 40 миллионов фунтов.

Впрочем, богатство этой семейной пары вместе с сыном Дариги от первого брака, по данным британских расследователей немного тускнеет перед состоянием средней дочери Назарбаева Динары и ее мужа, известного казахского бизнесмена Тимура Кулибаева. Динара – сама богатая женщина Казахстана. По данным "Форбс", ее личное состояние превышает 3 млрд, долларов США.

- Факты свидетельствуют о том, что Кулибаев злоупотреблял своим положением, чтобы нажить огромное состояние. Кулибаев воспользовался секретной схемой по отводу прибыли от крупных государственных трубопроводных контрактов, - продолжила депутат. - Его состояние, по данным Forbes, составляет 2,9 миллиарда долларов, и он владеет недвижимостью здесь, в Великобритании, по меньшей мере, стоимостью 60 миллионов фунтов стерлингов.

Наконец, младшая дочь Нурсултана Абишевича Алия, как полагает Высокий суд Великобритании, "вывела из страны более 300 миллионов долларов через сложные оффшорные структуры, в том числе на Британских Виргинских островах". Кроме дочерей экс-президента Казахстана британский депутат назвала и Кайрата Сатыбалды и Самата Абиша, племянников Назарбаева, владеющих, по ее словам, значительным состоянием через офшорные структуры.

Есть еще "Болат Назарбаев-очень богатый брат Нурсултана Назарбаева. В 2008 году он купил квартиру за 20 миллионов фунтов стерлингов в ультра-эксклюзивном отеле Plaza на Манхэттене".

И целый перечень не родственников, а приближенных к экс-президенту лиц, которые, как рассказала депутат британского парламента, были его либо личными "кошельками", либо учредителями компаний, контролируемых Назарбаевыми, либо управлявших в офшорах активами, также имевшими отношение к Нурсултану Абишевичу или членам его семьи. Среди них арестованный сейчас и экс-премьер и экс-глава Комитета нацбезопасности Карим Масимов, один из самых доверенных людей Назарбаева-старшего, самый богатый человек в Казахстане Владимир Ким (состояние 4,3 млрд. долларов), "загадочный" богатый бизнесмен Кенес Ракишев (1,6 млрд. долларов) с оченть интересными связями с казахскими и зарубежными политиками (но об этом в другой раз), экс-министр энергетики Сауат Мынбаев (3 млрд. долларов), бывший руководитель администрации Назарбаева Булат Утемуратов (3,9 млрд. долларов) и так далее, и так далее. Вплоть до отца жены внука Назарбаева-старшего Айсултана, скончавшегося при странных обстоятельствах в Лондоне в 2020 году. Только про правнуков экс-президента Казахстана парламентарий ничего не рассказала.

Стали ли эти откровения открытием для кого-то? Если лишь для депутатов парламента Великобритании. Для всех остальных новостью могут быть только конкретные суммы. Весь мирр, не говоря уже обо всех в СНГ предельно конкретно знает, что Великобритания и ее столица, в частности, самая большая кладовка для самых "грязных денег" планеты. Не зря именно в Лондон бегут все опальные олигархи из разных стран, и не только с постсоветского пространства. Понимает это, кстати, и сама выступавшая депутат парламента Маргарет Ходж.

- Британия допускает клептократию, - говорит она в одном месте своей речи, припоминая, что "в период с 2008 по 2015 год мы выдали 205 казахстанским клептократам золотые визы для расчетов с их грязными деньгами в Великобритании". - Мы открыли наши границы, наш рынок недвижимости и наши финансовые структуры для правящего класса Казахстана, позволив им отмывать свои незаконные богатства и тратить их. Хуже того, мы даже не применяем наши существующие законы против любого из этих правонарушений.

- Репутация Лондона и нашего сектора финансовых услуг уже запятнана, и Великобритания рассматривается как юрисдикция, выбранная для грязных денег, - констатировала "Капитан Очевидность" дама Ходж и призвала правительство ввести санкции против тех, кто украл деньги в своих странах, а не только в Казахстане. - Быстрыми действиями мы можем начать восстанавливать идею хорошей глобальной Британии и продемонстрировать нашим союзникам, что мы не будем предоставлять безопасное убежище клептократам или олигархам.

Так мы и поверили, так и поняли. Правительство Великобритании именно потому и организовало у себя "склад для грязных денег", что, воздействуя на данный рычаг, может моментально сделать послушными себе сильных или богатых мира сего. И просто так от этого рычага оно не откажется ни за какие воззвания "за все хорошее и против всего плохого". Даже за заклинания об "общечеловеческих цивилизационных ценностях".