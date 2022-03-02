Российские силы взяли под контроль украинский Херсон

Силы России взяли под контроль украинский Херсон Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ сообщило, что российские силы взяли под полный контроль украинский город Херсон. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Он уточнил, что вся инфраструктура и жизненно важные объекты города работают в обычном режиме.

- Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает, — отметил Конашенков.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что выход украинских войск к Азовскому морю полностью заблокирован. Сообщалось, что 1 марта 2022 года ВС РФ нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. В результате чего поражены два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО. В общей сложности, вооруженными силами РФ уничтожено 1 325 объектов военной инфраструктуры Украины. В ведомстве подчеркнули, удары исключают поражение гражданской инфраструктуры и жилых домов.

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