В Минобороны РФ сообщили о полной блокировке выхода украинских войск к Азовскому морю

В Министерстве обороны России сообщили, что выход украинских войск к Азовскому морю полностью заблокирован. Фото: Таисия Воронцова/ТАСС

В Министерстве обороны России сообщили, что выход украинских войск к Азовскому морю полностью заблокирован.

"Передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями Вооруженных Сил Российской Федерации, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря", - сказал официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Сообщается, что 1 марта 2022 года ВС РФ нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. В результате чего поражены два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО.

В общей сложности, вооруженными силами РФ уничтожено 1 325 объектов военной инфраструктуры Украины. В ведомстве подчеркнули, удары исключают поражение гражданской инфраструктуры и жилых домов.

Эту же мысль выражал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что войска РФ на Украине не осуществляют ударов по жилому комплексу. По его словам, это полностью исключено.

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