В Британии завершилось голосование по вотуму недоверия Борису Джонсону Фото: REUTERS

Члены парламента Великобритании от Консервативной партии ззавершили голосование по вотуму недоверия действующему главе правительства страны Борису Джонсону.

Голосование длилось около двух часов. Как сообщает Daily Mail, результаты должны быть объявлены в 21:00 по местному времени (23:00 по московскому).

Напомним, ранее Консервативная партия Великобритании решила провести голосование по вотуму недоверия премьер-министру Борису Джонсону. Оно прошло в Палате общин. Для сохранения поста главы Консервативной партии Джонсону нужно набрать больше половины голосов (180). После этого он будет защищен от повторного вотума недоверия минимум год.

Как писал сайт kp.ru, британский премьер может быть смещен с занимаемого поста из-за пьянства на запрещенных вечеринках во время локдауна. Позиции политика серьезно пошатнулись после парламентского доклада о том, что Джонсон в период пандемии не только находился на незаконных вечеринках, но и потреблял там большое количество алкоголя, а также неуважительно относился к обслуживающему персоналу.