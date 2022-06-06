Голосование по вотуму недоверия премьеру Британии Борису Джонсону пройдет 6 июня 2022

Борис Джонсон сохранит пост, если наберет больше половины голосов в свою поддержку Фото: REUTERS

Консервативная партия Великобритании запланировала голосование по вотуму недоверия премьер-министру Борису Джонсону на понедельник, 6 июня 2022 года. Мероприятие состоится с 20:00 до 22:00 по московскому времени в Палате общин. Об этом сообщает Sky News.

Для сохранения поста главы Консервативной партии Джонсону нужно набрать больше половины голосов (180). После этого он будет защищен от повторного вотума недоверия минимум год.

Как ранее писал сайт kp.ru, Борис Джонсон может быть смещен с занимаемого поста из-за пьянства на запрещенных вечеринках во время локдауна. Позиции политика серьезно пошатнулись после парламентского доклада о том, что Джонсон в период пандемии не только находился на незаконных вечеринках, но и потреблял там большое количество алкоголя, а также неуважительно относился к обслуживающему персоналу.