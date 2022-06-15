Решетников заявил, что инфляция в России по итогам года будет ниже, чем ожидалось

Максим Решетников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уровень инфляции в России по итогам 2022-го года будет ощутимо ниже, чем заложено в макропрогнозе, а спад ВВП может оказаться немного ниже прогноза, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Кроме этого. глава ведомства отметил, что виден значительный потенциал для наращивания товарооборота с государствами АТР. РФ остается надежным партнером для работающих в стране зарубежных компаний.

По словам Решетникова, формируются новые вызовы для экономики, один из которых - укрепление рубля.

Ранее сообщалось, что инфляция в России замедлилась в пять раз. За апрель 2022 года, по данным Росстата, цены в стране выросли на 1,56%. Тогда как в марте было почти в пять раз больше - 7,61%.

Также ранее Путин заявлял, что недельная инфляция в России замедлилась. Показатель приближается к целевым ориентирам Банка России, отметил глава государства.