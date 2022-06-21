Спикер Европарламента призвала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС в качестве поддержки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украине необходимо предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, чтобы подарить Киеву надежду и поддержать дух украинцев, считает председатель Европарламента (ЕП) Роберта Метсола.

«Я наблюдаю формирующийся консенсус в Европарламенте и Европейском совете по предоставлении статуса кандидата Украине. У каждой страны свой путь, и еще очень много шагов нужно будет предпринять для вступления в Евросоюз, но этот момент – это символ надежды, чтобы поддержать дух на высоком уровне. Это то, что сейчас необходимо», – сказал спикер ЕП на пресс-конференции.

Напомним, страны Евросоюза готовы формально предоставить Украине статус кандидата на вступление в союз. Данный шаг будет осуществлен уже на этой неделе на саммите лидеров стран ЕС 23-24 июня. Помимо этого, страны также готовы дать статус кандидата Молдавии, а также Грузии, однако при выполнении дополнительных условий.