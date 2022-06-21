Страны Евросоюза готовы предоставить Украине статус кандидата на вступление в союз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Евросоюза готовы формально предоставить Украине статус кандидата на вступление в союз, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, данный шаг будет осуществлен уже на этой неделе, на саммите лидеров стран ЕС 23-24 июня 2022 года. Помимо этого страны также готовы дать статус кандидата Молдавии, а также Грузии, однако при выполнении дополнительных условий.

Ранее глава Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Украине и Молдавии необходимо немедленно предоставить статус кандидатов на вступление в Евросоюз. Идею поддержали руководители внешнеполитических ведомства Нидерландов и Германии Вопке Хукстра и Анналена Бербок.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление на вступление Украины в ЕС в феврале 2022 года. Польша предложила немедленно принять Украину в ЕС. В то же время эксперты назвали пять главных причин, почему Украине не светит членство в ЕС, среди них коррупция, бедность и проблемы с демократией.