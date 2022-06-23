Медведев считает, что в Европе не осталось политиков уровня Берлускони и Меркель

Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что в Европе не осталось политиков уровня экс-премьера Италии Сильвио Берлускони и бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.

По словам Медведева, он давно общается с иностранными коллегами и заметил снижение уровня западных политиков. Он считает, что на смену сильным лидерам пришла «чахлая поросль». Медведев заявил, что современные европейские политики не способны принимать непопулярные решения и отвечать за них.

- Не в обиду никому, но всем очевидно, что Марио Драги – это не Сильвио Берлускони, а Олаф Шольц – не Ангела Меркель. Это новые люди и новая, на мой взгляд, далеко не лучшая эпоха государственного управления, — написал зампред Совбеза в Telegram.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россию пытаются занести в разряд «страны-разбойника», но на самом деле, по его мнению, ею являются США. Медведев связывает это с политикой Штатов, поскольку они беспрерывно ведут захватнические войны на территории всего земного шара.

До этого политик выразил мнение, что США не смогут ограничить экономическое развитие России, а также политическое влияние Москвы в мире, а «быстрее сломается их печатный станок». Медведев напомнил, что ранее в США одобрили выделение Украине пакета помощи общей суммой на 40 млрд долларов. По его словам, цель такой помощи являлось «продолжение proxy war», направленной против Москвы, а также «желание нанести тяжелое поражение нашей стране, ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире».