Татьяна Буланова рассказала о непростой жизни Юрия Шатунова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка России Татьяна Буланова рассказала о непростой судьбе Юрия Шатунова.

"Он замечательный человек. Недавно я видела какой-то старый клип с ним и вспомнила, как мы работали вместе в Германии. Он рассказывал о своей жизни — было не так все просто и легко", - сказала она в беседе с телеканалом "360", отметив, что он родился в неблагополучной семье и рос в непростых условиях.

Буланова отметила, что это не помешало ему стать достойным человеком и талантливым артистом.

«Я рада, что его дальнейшая жизнь сложилась замечательно. Двое детей прекрасных, жена. Он жил уже в Германии, учил немецкий. Молодец парень", - добавила певица.

Напомним, новость о внезапной смерти Юрия Шатунова шокировала его поклонников. 48-летнего артиста не стало ночью 23 июня. Как выяснилось, причина смерти - обширный инфаркт. По предварительным данным, накануне певец отдыхал в Подмосковье со своим менеджером. Около 23:00 Шатунов почувствовал себя плохо - появились сильные боли в области сердца. Артист вызвал неотложку, однако, довезти его до больницы врачи не успели.