Политов из группы «На-На» признался, что его часто путали с Шатуновым из-за похожей прически Фото: Борис КУДРЯВОВ

Участник группы "На-На" Владимир Политов признался, что его часто путали с солистом "Ласкового мая" Юрием Шатуновым из-за похожей прически.

"Мы особо не сталкивались, потому что в разных весовых категориях. Но когда я пришел в «На-На», меня всегда путали с Шатуновым. Потому-что у меня такая же прическа была, такая же внешность", — сказал он в беседе с "Газета.ru".

Напомним, певец Юрий Шатунов умер на пороге больницы в ночь на 23 июня. Музыканту стало плохо во время отдыха с друзьями на даче в Подмосковье. Приятели незамедлительно обратились к медикам за помощью, но по приезде в клинику врачам осталось лишь констатировать смерть, пишет "Пятый канал".

Как писал Life.ru, бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов почувствовал себя плохо за ужином, ему вызвали скорую, но музыкант умер по дороге в больницу. По словам PR-менеджера артиста, Шатунов был трезв — "не было алкогольного или наркотического состояния".

Проблемы с сердцем мучали артиста не один год: говорят, он страдал от сердечной недостаточности, постоянно наблюдался у врачей. Однако, в последнее время певец был измотан долгоиграющими судами с экс-продюсером "Ласкового мая" Андреем Разиным, который запрещал ему исполнять песни группы.