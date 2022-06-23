Песков ответил на вопрос об упразднении границы России с Запорожьем

Песков заявил, что об упразднении границы России с Запорожьем речи не идет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал неуместным постановку вопроса об упразднении госграницы между России и Запорожской областью.

«По всей видимости, это не совсем корректная постановка вопроса. Об этом пока речи не идет», - заявил представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующее предложение представителей военно-гражданской администрации Запорожской области.

Напомним, ранее представитель Кремля, комментируя сообщение в СМИ про отказ Москвы обсуждать на переговорах с Киевом статус Запорожья и Херсона, заявил, что «это все не так, это неправильная информация». Незадолго до этого «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник в России заявили, что в новом соглашении с Украиной, если украинская сторона все-таки пойдет на контакт с российской, не будет обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей, так же как для РФ закрыт вопрос с Крымом и Донбассом.