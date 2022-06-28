Бастрыкин сообщил, что ВСУ планировали начать 8 марта наступление с выходом на российскую границу

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВСУ планировали начать 8 марта спецоперацию с выходом на российскую границу, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"У нас есть данные, мы в настоящее время изучаем, проверяем их, что ровно 8 марта началась бы спецоперация со стороны Украины с Северодонецка с выходом на российскую границу", - уточнил Бастрыкин, выступая на Х Петербургском международном юридическом форуме.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 июня 2022 года можно прочитать здесь.