Военная спецоперация на Украине 28 июня 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 июня 2022 года.

Новая памятная медаль появится в перечне геральдических знаков Российской Федерации. Это медаль «Участнику специальной военной операции».

Военные ВСУ при отступлении забирают с собой трупы зарубежных наемников, мертвые тела своих же соотечественников, наоборот, оставляют, рассказал помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.

Все больше россиян из разных уголков страны отправляются восстанавливать разрушенный Донбасс и освобожденные территории Украины. Постепенно, налаживается инфраструктура, жизнь входит в свое русло и становится мирной. Россияне из разных уголков страны рассказали, почему отправились восстанавливать Донбасс

Вооруженные силы России уничтожили в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода две группы иностранных наемников, среди которых были причастные к расправам над российскими военнопленными.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

23:16 В Курской области сбили украинский беспилотник, сообщил губернатор региона. На месте работают военные, выехали представители спецслужб. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет. Подразделения вооруженных сил РФ дежурят в усиленном режиме.

21:38 Минобороны: Киев готовит провокацию с применением отравляющих веществ в санатории «Приморский» под Одессой.

19:17 Взрывы в порту Бердянска произведены в ходе разминирования территории — власти

19:15 Член администрации Запорожской области сообщил о взрыве в порту Бердянска, не исключен теракт

18:01 Глава СК России Александр Бастрыкин сообщил о 2,5 тыс. раненных детях с 2014 года в Донбассе.

17:45 Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил РИА Новости, что назначенный при киевской власти бывший мэр Херсона Колыхаев задержан

17:35 Бастрыкин: у СК есть данные, что украинские военные 8 марта планировали начать операцию с Северодонецка с выходом на российскую границу

17:25 Силы ДНР контролируют порядка 60% территории республики к данному моменту, сообщил Басурин.

16:30 На Украине признали, что ВС РФ атаковали именно завод "Кредмаш" в Кременчуге и опубликовали кадры последствий удара. По нему попала как минимум одна ракета, уточнил директор предприятия. Огонь перекинулся на пустующий ТЦ, который находился рядом.

15:31 Заявления Запада о недопустимости переговоров России и Украины на данном этапе являются проявлением шизофрении — Лавров

15:13 Силы Народной милиции ЛНР и ВС РФ контролируют 30% территории Лисичанска — посол республики в РФ

15:00 СК России возбудил дела против украинских силовиков, приказавших обстреливать мирное население Донбасса

14:41 Макрон, комментируя призывы Зеленского объявить РФ "спонсором терроризма", заявил, что Франция не разделяет "подобной методологии"

14:16 Шольц заявил, что санкции против России не будут отменены без "справедливого мира" с Киевом

13:37 В G7 решили, что для восстановления Украины нужен новый "план Маршалла", сообщил Шольц

12:52 Песков — о заявлении Зеленского о том, что он надеется прекратить боевые действия до наступления холодов:

— Украинская сторона может всё прекратить до конца текущих суток. Нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ украинским военным сложить оружие и выполнить условия РФ. И всё может закончиться. Остальное — это уже размышления главы украинского государства.

11:26 Главнокомандующий армией Великобритании Патрик Сандерс: в большинстве сценариев Россия будет представлять еще большую угрозу для европейской безопасности после Украины, чем раньше

11:07 В городе Кременчуг ВКС РФ нанесли удар по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами — Минобороны России

10:51 Обновленные образовательные программы к 1 сентября будут разработаны для школ Донбасса и подконтрольных РФ территорий Украины, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

10:12 Посол ЛНР заявил об отходе украинских военных из Лисичанска

10:00 Украинские войска впервые нанесли удар по городу Перевальск из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство ЛНР в СЦКК

09:17 Турецкая Baykar Makina планирует бесплатно передать Украине три беспилотника Bayraktar TB2

08:25 Глава МИД Британии Лиз Трасс призвала Запад не проявлять признаков усталости или желания уступить на фоне украинского кризиса.

07:44 Посол Антонов заявил, что США подталкивают Украину к массовым убийствам мирного населения