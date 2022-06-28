Курс доллара опустился ниже 52,5 рубля впервые с декабря 2014 Фото: REUTERS

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 28 июня, упал ниже 52,5 рубля. Это произошло впервые с декабря 2014 года.

По состоянию на 16:55 мск доллар опустился на 1,01 рубля – до 52,38 рубля. Курс европейской валюты в ходе торгов упал почти на 1,5 рубля – до в 54 рублей. Евро опустился до этой отметки впервые с мая 2015 года.

Официальный курс доллара на 29 июня составляет 52,97 рубля, евро – 55,89 рубля.

Напомним, официальный курс доллара к рублю, установленный Центробанком России на вторник, 28 июня, вырос на 4,07 копейки и составляет 53,3641 рубля, евро – 56,0535 рубля.

Как писал сайт Kp.ru, аналитики сообщили, что в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. Они считают, что минимальное значение составит 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро к концу декабря текущего года, максимальное - 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.