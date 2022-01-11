Аналитики дали прогноз курса рубля к концу 2022 года

Аналитики заявили, что в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Аналитики сообщили, что в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. Так, по их мнению, минимальное значение составит 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро к концу декабря 2022 года, максимальное - 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.

"Мы оцениваем сложившийся уровень суверенного риска как завышенный против исторической нормы", - заявил старший экономист "ВТБ Капитал" по России и СНГ Александр Исаков в беседе с изданием Lenta.ru.

Аналитики "Тинькофф инвестиций" отметили, что риски, способные повлиять на курс рубля, в 2022 году будут достаточно сбалансированными.

Советник гендиректора АО "Открытие Брокер" по макроэкономике Сергей Хестанов заявлял, что на курс рубля поведение валюты США окажет умеренное влияние. По его мнению, главная угроза для валюты РФ в 2022 году - это риски снижения сырьевых цен и возможные новые санкции, рассказывают "Известия".

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова в беседе с RT ранее заявляла, что стал во многом удачным для рубля.

"За год российская валюта укрепилась примерно на 8% по отношению к европейской, а относительно американской показатели практически не изменились", - поснила она.