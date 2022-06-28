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Экономика28 июня 2022 16:26

Минэкономразвития РФ сообщило, что размер экспортной пошлины на зерно, масло и шрот могут начать рассчитывать в рублях

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала изменение демпферного механизма, рассказали в ведомстве
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Минэкономразвития РФ сообщило, что размер экспортной пошлины на зерно, масло и шрот могут начать рассчитывать в рублях

Минэкономразвития РФ сообщило, что размер экспортной пошлины на зерно, масло и шрот могут начать рассчитывать в рублях

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию поддержали изменение демпферного механизма при экспорте продукции АПК - пошлину, возможно, начнут рассчитывать в рублях, говорится в сообщении Минэкономразвития России.

"Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию… приняла решение о корректировке формулы расчета ставок вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, подсолнечное масло и подсолнечный шрот. Целью такой корректировки является уменьшение влияния валютных курсов на размер экспортной пошлины и перевод ее расчета в рубли", - уточняется в сообщении ведомства.

Ранее Минэкономразвития России сообщило о замедлении инфляции в годовом выражении до 16,42%. Отмечалось, что в России снижается инфляция из-за дешевеющих продуктов и овощей. По данным обзора "О текущей ценовой ситуации", подготовленной ведомством, за этот период инфляция в годовом выражении замедлилась 16,42% в годовом выражении. Неделей ранее этот показатель составлял 16,69%.