Минэкономразвития России сообщило о замедлении инфляции в годовом выражении до 16,42%

В России замедлилась годовая инфляция из-за снижения цен на продукты. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минэкономразвития РФ заявило о замедлении годовой инфляции за неделю с 11 по 17 июня. По данным обзора «О текущей ценовой ситуации», подготовленной ведомством, за этот период инфляция в годовом выражении замедлилась 16,42% в годовом выражении. Неделей ранее этот показатель составлял 16,69%.

«На неделе c 11 по 17 июня 2022 года дефляция на потребительском рынке продолжилась (-0,12%). В годовом выражении темпы роста цен снизились до 16,42%», - цитирует сообщение министерства ТАСС.

Сообщается, что инфляция замедлилась из-за дешевеющих продуктов, в частности, овощей и фруктов. Так, за неделю снижение цен на продовольственные товары составило 0,25%.

Также отмечается, что уже 15-ю неделю подряд снижаются цены на бензин.

Тем временем президент США Джо Байден предложил на три месяца отменит топливный налог в США для снижения цен на бензин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок выплат по внешнему валютному госдолгу. Обязательства по государственным еврооблигациям будут считаться исполненными после оплаты в рублях.

Ранее Путин сообщил, что прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на базе корзины валют стран БРИКС.