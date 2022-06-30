МИД России выразил протест британскому послу в связи с «откровенно хамскими» высказываниями Лондона в адрес Путина

МИД России выразил протест послу Великобритании из-за недопустимой риторики официального Лондона. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт выражен протест в связи с недопустимой риторикой британского руководства в адрес российского президента Владимира Путина. Об этом в четверг 30 июня сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Сообщается, что британского посла вызвали в МИД России.

«30 июня в МИД России была вызвана Посол Великобритании в Москве Д.Броннерт. Ей был выражен решительный протест в связи с откровенно хамскими высказываниями руководства Великобритании в отношении России, ее лидера и официальных представителей органов власти, а также российского народа», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что послу вручили памятную записку о недопустимости оскорбительной риторики британских властей.

«В приличном обществе за подобные высказывания принято приносить извинения», - заявили в пресс-службе российского дипломатического ведомства.

Кроме того, в российском министерстве иностранных дел заявили о недопустимости тиражирования заведомо ложной информации в заявлениях официального Лондона.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что между Россией и Западом опускается железный занавес.

Также сообщалось, что президент Индонезии Видодо передал Путину послание Зеленского и заявил о готовности стать посредником в общении российского и украинского лидеров.