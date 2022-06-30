Президент Индонезии Видодо передал Путину послание Зеленского

Зеленский передал Путину письмо через индонезийского президента Видодо. Фото: REUTERS

Президент Индонезии Видодо передал президенту России Владимиру Путину послание от украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом Джоко Видодо заявил в четверг 30 июня на пресс-конференции по итогам встречи с российским президентом в Москве.

«Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами», - цитирует Видодо РИА Новости.

Напомним, президент Индонезии Джоко Видодо во время визита в Киев предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому передать послание главе России Владимиру Путину. Видодо посетил Киев 29 июня, накануне визита в Москву.

В четверг 30 июня президент Индонезии Джоко Видодо прилетел в Москву, чтобы обсудить с Владимиром Путиным надвигающийся мировой голод.

Ранее сообщалось, что Путин и Зеленский приглашены на саммит G20 в Индонезии. При этом премьер Италии Марио Драги заявил, что президент Индонезии Джоко Видодо исключает приезд президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» в Индонезии.