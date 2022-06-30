Лавров заявил, что между Россией и Западом опускается железный занавес

Лавров заявил, что Запад начал опускать железный занавес в отношениях с Россией. Фото: REUTERS

Запад опускает железный занавес между собой и Россией. Об этом заявил в четверг 30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Что касается железного занавеса, то он уже опускается, процесс запущен», - приводит ТАСС ответ Лаврова на вопрос об отношениях России и Запада во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.

Лавров иронично посоветовал западным странам быть осторожнее, чтобы «ничего себе не прищемить» в процессе опускания железного занавеса.

Также Лавров заявил, что Россия принимает все меры, чтобы уменьшить зависимость от Запада, особенно в критически важных отраслях для государства и его населения.

«Мы уже предпринимаем всё необходимое для того, чтобы не зависеть от них в критически важных отраслях для жизни государства, для нашего населения, для нашей безопасности», - подчеркнул Лавров.

В то же время Сергей Лавров допустил, что США хотят ослабить ЕС, отметив, что Европа страдает от антироссийских санкций больше, чем США.