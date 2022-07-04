“Хочу кричать от радости”: жители Лисичанска тепло встретили российских военных Фото: Алексей БУЛАТОВ

После взятия Лисичанска войсками Луганской Народной Республики (ЛНР) и России местные жители не скрывают своей радости, сообщает France 2.

Как сообщает телеканал, граждане, прожившие много дней в подвалах и укрытиях, наконец вышли на улицы, где получают гуманитарную помощь. При этом, завладев Лисичанском, ВС России не только взяли под контроль город, имеющий символической значение, но и создали плацдарм для будущего продвижения на Донбассе, говорится в репортаже.

“Я хочу кричать, кричать и кричать от радости! А за остальных… Я не могу за остальных говорить. Но вот близкое окружение - все в восторге”, - сказала одна из местных жительниц.

Жители Лисичанска встречают российских военных, фото: скрин с видео

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что силы ВСУ отошли от Лисичанска.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 июля 2022 года можно прочитать здесь.