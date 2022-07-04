Военная спецоперация на Украине 4 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 июля 2022 года.

В ночь на 3 июля вооруженные силы Украины нанесли преднамеренный удар по жилым кварталам Белгорода и Курска. Атаки осуществлялись при помощи ракет «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотников Ту-143. В российском Минобороны рассказали, что по Белгороду украинскими силовиками было запущено три ракеты. Они были сбиты российскими средствами ПВО. Обломки одного из снарядов попали в жилой дом. Погибли четыре человека, сообщается о пострадавших. Также были повреждены и разрушены дома.

По факту обстрела Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении Луганской народной республики (ЛНР).

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поздравил жителей с окончательным освобождением республики. Он отметил, что 3 июля 2022 года - навсегда «войдет красной датой в календарь нашего Отечества».

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВКС России уничтожили до 120 иностранных наемников под Николаевом.

Руководство военного ведомства США решило предоставить Украине три ракетных комплекса ПВО NASAMS. Об этом журналистам сообщил украинский министр обороны Алексей Резников.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов поселок Теткино.

Командир полка «Ахмат», Герой России Замид Чалаев рассказал о тактике российских и луганских подразделений, которая позволила в короткие сроки овладеть Лисичанском.

ТРАНСЛЯЦИЯ

23:23 Зеленский учредил 14 военных администраций в подконтрольных Киеву пунктах Донецкой народной республики.

21:58 Минобороны: украинские националисты заминировали мосты в Сумской области.

16:56 Правительство Херсонской области возглавил первый вице-премьер Калининградской области Сергей Елисеев.

16:55 В Херсонской области сформировано правительство, в него войдут местные граждане и управленцы из РФ, сообщили в военно-гражданской администрации региона.

16:34 Для восстановления Украины нужно 750 млрд долларов, главным источником финансирования Киев видит конфискованные активы РФ, сообщил премьер.

15:36 ЕК предложила Украине создать международную платформу по восстановлению страны после завершения конфликта.

15:16 Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка успешной военной операцией украинских войск.

15:01 Операция по освобождению Лисичанска была молниеносной, украинские силовики бросили оружие и бежали из города, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

14:59 Медведев назвал освобождение территории ЛНР важным событием в ходе спецоперации

14:49 Владимир Путин в разговоре с Сергеем Шойгу окончательно прояснил вопрос значения символов "Z" и "V", нанесённым на российской технике, участвующей в спецоперации. "Группировки "Восток" и Запад" должны выполнять свои задачи по прежнему плану", – отметил В. Путин.

14:39 Медведев уверен, что Запад продолжит подталкивать Украину к войне

13:40 Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что флаг Украины установлен на острове Змеиный

13:38 Путин сообщил, что подпишет указ о присвоении звания "Героев России" генералам Лапину и Абачеву

13:36 Подразделения, принимавшие участие в освобождении ЛНР, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности — Путин. Группировки "Восток" и Запад" должны выполнять свои задачи по прежнему плану

13:35 Путин на встрече с Шойгу: Лапин и Суровикин доложили мне свои предложения по ситуации в Донбассе

13:33 Шойгу: потери украинской армии за 2 недели составили 5 469 человек. Уничтожены 196 украинских танков и бронемашин, 12 самолетов и 1 вертолет

13:31 Успешно проведена операция по освобождению ЛНР — Шойгу на встрече с Путиным

13:17 РИА Новости: число погибших при обстреле ВСУ Белгорода увеличилось до пяти

13:11 Верховный суд ДНР получил кассационную жалобу от приговоренного к смертной казни марокканского наемника

13:02 Пасечник: после освобождения ЛНР нужно отодвинуть противника дальше для безопасности, задачу денацификации территории всей Украины никто не отменял

11:52 Высокоточным оружием поражены пункты дислокации двух бригад ВСУ в Харькове, где находилось около 200 украинских военных и до 19 единиц техники — Минобороны России.

11:50 В результате наступления ВС РФ Киев потерял управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад — Минобороны России

11:46 «В результате обстрела ВФУ в Александровке по ул. Ленина погибла женщина», — сообщил штаб территориальной обороны ДНР

11:36 Пасечник заявил, что освобожденные территории ЛНР «никто никому уже не отдаст»

11:33 Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовал список условий прекращения огня со стороны Киева.

Согласно его посту, украинская сторона требует от России немедленного прекращения огня, вывода войск с территории Украины, возвращения «похищенных граждан», выдачи военных преступников, механизма репараций, признания суверенных прав Украины.

10:31 Замминистра обороны РФ наградил отличившихся во время спецоперации на Украине десантников. Николай Панков поблагодарил десантников за самоотверженный ратный труд и поздравил военнослужащих, получивших первые офицерские звания.

9:06 Росгвардия обнаружила доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб — ведомство