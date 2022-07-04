Зеленский подтвердил, что силы ВСУ отошли от Лисичанска

Зеленский подтвердил, что украинские войска отошли от Лисичанска. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отход украинских военных формирований от Лисичанска. Зеленский объяснил такой шаг стремлением сберечь личный состав армии. Об этом он сказал в своем традиционном вечернем обращении, опубликованном в воскресенье 3 июля в социальных сетях.

«Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего», - цитирует Зеленского ТАСС.

Украинский президент выразил уверенность, что силы ВСУ вернутся с Лисичанск благодаря определенной тактике и «наращиванию поставок современного оружия».

Ранее командир полка «Ахмат», Герой России Замид Чалаев рассказал о тактике российских и луганских подразделений, которая позволила в короткие сроки овладеть Лисичанском.

Также сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении Луганской народной республики (ЛНР).

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