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Политика3 июля 2022 21:42

Зеленский подтвердил, что силы ВСУ отошли от Лисичанска

Президент Украины заявил, что это было продиктовано стремлением сберечь людей
Мария ПАВЛОВА
Зеленский подтвердил, что украинские войска отошли от Лисичанска.

Зеленский подтвердил, что украинские войска отошли от Лисичанска.

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отход украинских военных формирований от Лисичанска. Зеленский объяснил такой шаг стремлением сберечь личный состав армии. Об этом он сказал в своем традиционном вечернем обращении, опубликованном в воскресенье 3 июля в социальных сетях.

«Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего», - цитирует Зеленского ТАСС.

Украинский президент выразил уверенность, что силы ВСУ вернутся с Лисичанск благодаря определенной тактике и «наращиванию поставок современного оружия».

Ранее командир полка «Ахмат», Герой России Замид Чалаев рассказал о тактике российских и луганских подразделений, которая позволила в короткие сроки овладеть Лисичанском.

Также сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении Луганской народной республики (ЛНР).

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 июля 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.