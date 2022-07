Байден случайно заявил об уходе с поста президента беременной девочки

Джозеф Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден вновь оговорился во время выступления. На этот раз он случайно заявил об уходе с поста президента беременной девочки. Оговорка попала на видео, которое распространилась в социальных сетях и средствах массовой информации.

Американский лидер рассказывал историю о том, как 10-летняя девочка в штате Огайо забеременела. Но так как аборты в этом штате запрещены, ей пришлось ехать в Индиану.

Изначально фраза должна была звучать так: "… to seek to terminate the pregnancy and maybe save her life" (чтобы прервать беременность и, возможно, спасти свою жизнь).

Однако вместо слова pregnancy (беременность), Байден произнес presidency (президентство). Фраза "… to seek to terminate the presidency and maybe save her life" (добиться прекращения президентства и, возможно, спасти свою жизнь) приобрела абсолютно иной смысл.

С учетом бьющей исторические максимумы инфляции в США и рекордно низкими рейтингами Байдена, кто-то может подумать, что это оговорка "по Фрейду".

Как ранее писал сайт kp.ru, Джо Байден оговаривается с завидной регулярностью. Например, в ходе переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом американский лидер случайно заявил, что НАТО угрожает себе.

В апреле этого года Байден перепутал “уголовное преследование” с “проституцией”. Также в прошлом году Байден оговорился, предложив платить 100 тысяч долларов за вакцинацию.