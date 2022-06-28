Байден заявил, что НАТО угрожает самой себе

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден оговорился в ходе переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом, назвав НАТО угрозой самой себе, трансляцию вело агентство Reuters.

"Суть в том, что вместе альянс угрожает нашим позициям", - заявил он.

Сразу после этого американский лидер поправил сам себя, уточнив, что вместе альянс "борется с угрозами и усиливает свои позиции против угроз с Востока и испытаний с Юга".

Следует отметить, что американский лидер часто допускает оговорки в своей речи. Так, в апреле этого года Байден перепутал “уголовное преследование” с “проституцией”.

Также в прошлом году Байден оговорился, предложив платить 100 тысяч долларов за вакцинацию. Позже американский лидер заявил, что при таких выплатах сам вакцинировался бы раза три.

Кроме этого, глава Соединенных Штатов дважды оговорился во время выступления в Белом доме. В частности, он перепутал аббревиатуры: вместо ATF назвал AFT.