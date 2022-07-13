Названы сроки отказа Германии от нефти и угля из России

Названы сроки отказа ФРГ от нефти и угля из РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФРГ планирует отказаться от закупок угля из России с 1 августа 2022 года, от закупок российской нефти — с 31 декабря 2022 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на замминистра финансов страны Йорга Кукиса.

- Любому, кто знаком с историей трубопровода «Дружба», который был инструментом советской империи в Восточной Европе, также известно, что избавление от этой зависимости — дело не тривиальное, но это то, чего мы добьемся через несколько месяцев, — сказал политик.

По его словам, сейчас в Германии строят терминалы для импорта СПГ для восполнения пробелов после отказа от российского топлива.

Ранее руководитель крупнейшей региональной газовой компании в Германии GASAG Георг Фридрихс в интервью Berliner Zeitung выразил мнение, что некоторым потребителям Германии следует побыстрее мыть руки и принимать душ, а молодые люди могут согреться, надев два свитера и бегая по лестнице. Даже понижение температуры на один градус в жилом помещении, как считает Фридрихс, сэкономит до 7% энергопотребления.

До этого обозреватель британского издания The Telegraph Рейчел Миллард со ссылкой на опрошенных экспертов сообщил, что прекращение поставок российского газа нанесет удар по домохозяйствам и производству в странах Евросоюза и приведет к величайшему энергетическому шоку в истории континента. По словам сотрудника бельгийского аналитического центра Брейгель Симона Тальяпьетры, для Европы настал момент истины: если транзит по «Северному потоку» не будет восстановлен, Германия и соседние с ней государства почувствуют значительное давление на свои экономики.