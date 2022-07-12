Telegraph: без "Северного потока" Европу ждет величайший энергетический шок в истории Фото: REUTERS

Прекращение поставок российского газа нанесет удар по домохозяйствам и производству в странах Евросоюза и приведет к величайшему энергетическому шоку в истории континента, сообщает обозреватель британского издания The Telegraph Рейчел Миллард со ссылкой на опрошенных экспертов.

По словам сотрудника бельгийского аналитического центра Брейгель Симона Тальяпьетры, для Европы настал момент истины: если транзит по "Северному потоку" не будет восстановлен, Германия и соседние с ней государства почувствуют значительное давление на свои экономики.

Ранее аналитик Александр Фролов предрек Европе острейший дефицит газа в случае прекращения поставок из России. Эксперт в сфере энергетики подчеркнул, что закрыть дыру в треть потребления программой переброски газа внутри Евросоюза не получится. По его словам, в любом случае при прекращении поставок газа их России в Европе возникнет "ситуация острейшего дефицита", и план Еврокомиссии от этого не спасет.