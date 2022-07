Телохранитель Байдена подрался с женщиной в Иерусалиме

Джо Байден Фото: REUTERS

Сотрудник Секретной службы Соединенных Штатов Америки подрался с женщиной в Иерусалиме.

Как сообщает телеканал CNN, мужчина прибыл в город перед визитом американского лидера Джо Байдена.

- Этот сотрудник был задержан и допрошен израильской полицией, которая освободила его без предъявления обвинений. Он вернулся в США, — говорится в сообщении Секретной службы.

Отмечается также, в обязанности мужчины входит охрана первых лиц США. Телеканал уточнил, что мужчина напал на женщину перед одним из баров в Иерусалиме.

Ранее сын президента Соединенных Штатов Хантер Байден вновь попал в крупный скандал. Не успели затеряться в интернете его «голые» фото с пистолетом, как появилось видео, где он снова запечатлен без одежды. На этот раз компрометирующий семейство главы Белого дома ролик выпустила британская газета The Sun. На кадрах 52-летний бизнесмен находится в ванной и что-то курит. Как утверждают журналисты, речь идет о потреблении наркотиков. Кроме того, рядом с ним находятся две женщины, одна из которых произнесла: «Это наш будущий папочка». Отметим, что это уже не первый скандал с Хантером Байденом за последние месяцы. Так, американское издание The New York Post опубликовало снимки обнаженного Хантера.