The Sun показала видео с голым сыном Байдена с женщинами и наркотиками

Хантер Байден Фото: REUTERS

Сын президента Соединенных Штатов Хантер Байден вновь попал в крупный скандал. Не успели затеряться в интернете его "голые" фото с пистолетом, как появилось видео, где он снова запечатлен без одежды. На этот раз компрометирующий семейство главы Белого дома ролик выпустила британская газета The Sun.

На кадрах 52-летний бизнесмен находится в ванной и что-то курит. Как утверждают журналисты, речь идет о потреблении наркотиков. Кроме того, рядом с ним находятся две женщины, одна из которых произнесла: "Это наш будущий папочка".

"Хантера Байдена засняли на видео, когда он курил наркотики в душе с двумя проститутками, которые называли его своим "будущим папочкой", - пишет издание.

Хантер Байден вновь оскандалился Фото: Кадр видео

Отметим, что это уже не первый скандал с Хантером Байденом за последние месяцы. Так, американское издание The New York Post опубликовало снимки обнаженного сына президента США Джо Байдена.

На фото Хантер Байден запечатлен без трусов, но с пистолетом в номере отеля. Кроме президентского отпрыска на снимках видна голая женщина, по утверждению журналистов NYP – проститутка.

Больше всего издание возмутилось тем, что эти, мягко говоря, пикантные фото появились на фоне волны насилия, буквально захлестнувшей Соединенные Штаты.