Борис Джонсон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уходящий в отставку премьер Британии Борис Джонсон призвал заведения, которые продают традиционное британское блюдо фиш-энд-чипс (жареная рыба и картошка-фри), отказаться от использования рыбы из России, подорожавшей после введения санкций на импорт.

"Я думаю, крайне важно призывать наши замечательные заведения, где подают фиш-энд-чипс, использовать не только российские фиш-энд-чипс", - сказал Джонсон, отвечая на вопросы парламентария, выразившего тревогу по поводу антироссийских санкций.

Ранее Борис Джонсон впервые публично признал, что российская армия одерживает верх в сражении за Донбасс. Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 июля 2022 года можно прочитать здесь.