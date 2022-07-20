Захарова назвала заявления Белого дома об изоляции Путина абсурдом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдом слова специального координатора Белого дома Джона Кирби об изоляции президента России Владимира Путина из-за его поездки в Тегеран.

Захарова напомнила, что ранее Кирби заявил о том, что визит Путина в Тегеран, а также участие российского президента в саммите астанинского процесса продемонстрировали «возрастающую изоляцию» Москвы.

«В Вашингтоне уже не знают, как раскрутить провалившийся тезис об изоляции России. В ход идёт всё, включая абсурд», - написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.

По ее словам, можно было бы сказать, что такими словам Белый дом показывает «возрастающую логику». «Но нельзя. Потому что изоляция, как и логика: либо есть, либо нет. На сегодняшний день отсутствуют обе: изоляция Москвы и логика Вашингтона», - отметила российский дипломат в своем комментарии.

Напомним, в минувший вторник, 19 июля, Путин прибыл в Тегеран, где принял участие в трехстороннем саммите по Сирии совместно с коллегами из Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Тайипом Эрдоганом. Позже, российский президент провел двусторонние переговоры с каждым из них.