Путин прилетел на переговоры в Иран

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во вторник, 19 июля, прилетел в Тегеран, где он проведет переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, а также встретится с президентом Турции Реджеп Тайпом Эрдаганом. Лидеры также проведут трехстороннюю встречу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее пресс - секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на «очень насыщенный диалог» между главами государств, сказал он в интервью Гостелерадио Ирана.

Кроме того, представитель Кремля уточнил, что российский президент не планирует обсуждать с верховным лидером Ирана покупку беспилотников. При этом пресс - секретарь главы государства отметил, что у него нет комментариев по поводу заявлений Соединенных Штатов о том, что Россия якобы рассматривает вариант покупки беспилотных летательных аппаратов у Тегирана.

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