Лавров заявил, что Россия поможет жителям Украины избавиться от антинародного режима

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Россия поможет жителям Украины избавиться от абсолютно "антинародного и антиисторическогорежима", заявил сегодня, 24 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский и украинский народ продолжат жить вместе, подчеркнул он.

"Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая терпит крах у нас на глазах, и нам жаль тех, кто поддался государственной пропаганде киевского режима и тех, кто его поддерживает, нацеленного на то, чтобы Украина стала вечным врагом России", - заявил Лавров в ходе встречи с постпредами стран-членов ЛАГ.

Ранее Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры с Киевом “по широкому кругу вопросов”. Но это зависит не от РФ, отметил глава российского МИДа.

Также ранее Лавров и глава МИД Египта Шукри обсудили варианты решения конфликта на Украине. Стороны обговорили важность достижения политического урегулирования.