Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры с Киевом “по широкому кругу вопросов”

Сергей Лавров Фото: REUTERS

У России нет предубеждений в том, чтобы возобновить переговоры с Украиной по более широкому кругу вопросов, но это зависит не от РФ, заявил сегодня, 24 июля, глава российского МИДа Сергей Лавров.

"У нас нет каких-либо предубеждений о том, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от России. Потому что украинские власти, начиная с президента и заканчивая множеством советников постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит РФ", - заявил Лавров журналистам после переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 июля 2022 года можно прочитать здесь.