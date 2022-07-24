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Политика24 июля 2022 13:06

Лавров и глава МИД Египта Шукри обсудили варианты решения конфликта на Украине

Стороны обсудили важность достижения политического урегулирования
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Глава МИД Египта Самех Шукри сообщил журналистам, что обсудил с российским коллегой - руководителем российского МИДа Сергеем Лавровым - ситуацию на Украине и возможности достижения политического урегулирования конфликта.

"Мы обсудили международную ситуацию, в первую очередь украинский вопрос. Египет в очередной раз подтвердил желание достичь дипломатического решения конфликта на основе мудрости и диалога", - отметил Шукри в ходе пресс-конференции по результатам переговоров.

Он также добавил, что стороны обсудили важность достижения политического урегулирования.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 июля 2022 года можно прочитать здесь.