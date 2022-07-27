США предложили России обменять Виктора Бута на Грайнер и Уиллана

CNN сообщила, что США предложили обменять Виктора Бута на двоих находящихся под стражей в России американцев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США сделали предложение об обмене двоих американцев, которые находятся под стражей в России. Об этом сообщает в среду 27 июля CNN.

Речь идет о баскетболистке Бриттни Грайнер и американском разведчике Поле Уилане. Сообщается, что администрация Байдена намерена предложить Москве обменять двух американских граждан на осужденного в США российского бизнесмена Виктора Бута.

«Администрация Байдена предлагает России торговца оружием в рамках потенциальной сделки по обмену на Грайнер, Уилана», - пишет CNN.

Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что США сделали России предложение по освобождению Уилана и Грайнер, но отказался раскрыть суть этого предложения.

Напомним, в апреле 2012 года россиянина Виктора Бута в США приговорили к 25 годам тюремного заключения и штрафу в размере 15 млн долларов.

Как Виктор Бут стал «оружейным бароном» и врагом США, читайте здесь на kp.ru. «КП» постаралась разобраться в громком деле гражданина России, арестованного в Таиланде по наводке американских спецслужб.

Ранее сообщалось, что американский шпион Пол Уилан получил в России 16 лет тюрьмы. Кадровый разведчик США собирал секретные сведения под видом пьяного туриста.

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево за перевозку наркотиков, на суде она признала свою вину в контрабанде запрещенных веществ.