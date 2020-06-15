Американский шпион Пол Уилан получил в России 16 лет тюрьмы

48-летний Пол Уилан получил 16 лет колонии строгого режима. При этом прокуратура настаивала на том, чтобы бывший морской пехотинец был осужден на 18 лет за попытку разведать список личного состава одного из силовых подразделений России. Американского шпиона арестовали еще в 2018 году, когда он получил флеш-карту из рук российского контрразведчика.

Отметим, что детали дела в ходе заседаний не разглашались. Судья огласил только резолютивную часть решения из-за того, что материалы засекречены.

В прессу просочились некоторые детали биографии Уилана. Пол родился и вырос в Канаде в семье британцев, потом семья переехала в американский Детройт. Оттуда он отправился служить в морскую пехоту США. И, по словам его брата-близнеца Дэвида Уилана, неоднократно участвовал в боевых действиях в Ираке. Из армии Пола выгнали в 2008 году по обвинению в воровстве. Однако, подобная информация чаще всего свидетельствует о том, что имя пехотинца дискредитировали специально, чтобы скрыть от сослуживцев его перевод в нелегальную разведку.

По данным следствия, Уилан выслужился до полковника РУМО (разведуправление Министерства обороны США). Форму он не носил, а числился директором по безопасности в компании-производителе запчастей для автомобилей BorgWarner. У этой компании были первые контракты с российскими предпринимателями еще 10 лет назад. И в России Пол Уилан бывал часто.

Перед задержанием он приехал в Россию вместе с братом на свадьбу сослуживца-морпеха, который женился на россиянке. Такова был легенда. На самом деле, вместо церемонии бракосочетания шпион отправился в Сергиев-Посад за флеш-картой, в которой надеялся получить секретные сведения.

Морпех прикидывался пьяным американским туристом, не подозревая, что давно находится на крючке у сотрудников российской контрразведки.

Внимание к этому суду было беспрецедентным: на заседания суда ходил посол США в России Джон Салливан, а госсекретарь США Майк Помпео требовал вернуть Уилана на родину.

Но теперь Пол вернется домой не скоро. Придется гражданину США, Великобритании, Канады и Ирландии отвыкать от любимого виски.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784981" frameborder="0"></iframe> Защита не исключает обмен Пола Уилана на заключенных россиян после обжалования приговора.

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