Виктор Бут выйдет из американской тюрьмы на 4 года раньше срока

Виктор Бут Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский адвокат Стив Зиссу сообщил, что с учетом отсутствия неожиданностей и баллов, начисляемых за хорошее поведение, россиянин Виктор Бут может выйти из тюрьмы в США на 4 года раньше срока.

- Если ничего неожиданного не произойдет, исходя из условий приговора, Виктор и так должен выйти на свободу досрочно, примерно через шесть с небольшим лет. Но и это очень долгий срок для заключенного, тем более для Виктора, который уже отбыл в тюрьмах 14 лет, — цитирует юриста РИА Новости.

Он пояснил, что Буту придется отбыть в заключении около 21 года вместо 25.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Виктора Бута задержали в 2008 году в Таиланде, через несколько лет его экстрадировали в США, где его обвинили в незаконных поставках оружия группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии». В апреле 2012 года россиянину приговорили к 25 годам тюремного заключения и штрафу в размере 15 млн долларов.